Onweer: amper neerslag, wel mooie beelden

Het voorspelde onweer van gisteren is grotendeels uitgebleven. De buien dan toch: op veel plaatsen bleef het droog of viel er amper neerslag. Het leverde wel mooie beelden op.

Er was in de vooravond onweer voorspeld, en het werd tegen die tijd inderdaad onstabiel. Maar behalve langs de Franse grens is er in West-Vlaanderen amper neerslag gevallen. Jaelle Verhulst deelde wel een prachtige foto van de bliksem boven Harelbeke.

Ook vanavond is er kans op onweer, maar weerman Geert Naessens kan opnieuw niet exact voorspellen of en wanneer dat zal uitpakken. Er is in elk geval opnieuw grote kans op forse buien met onweer. Die leiden stilaan een koelere periode in.

Lees HIER het weerbericht met Geert Naessens.