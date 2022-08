Onwaarschijnlijk: Paard slaat op hol met koets maar Wesley (29) krijgt alles onder controle

De koetsier en twee passagiers zijn mogelijk overboord geslagen, toen de koets onbestuurbaar geworden was. Maar een op hol geslagen paard is moeilijk te stoppen. En dat heeft Wesley Portugaels ook ondervonden.

Wesley haalt met de auto een trekpaard met koets in, maar de koets is leeg en het paard is op hol geslagen. Zijn dashcam neemt alles op. Hij rijdt het paard voorbij en blokkeert een rotonde.

"Dan ben ik uit een reflex op het paard gesprongen. Het paard is dan beginnen galopperen, want het is waarschijnlijk verschoten omdat ik erop gesprongen ben. Ik kon dan niet anders dan er weer af te springen. Maar door eraf te springen terwijl het in beweging was, had ik nog genoeg snelheid. De koets passeerde mij en dan ben ik op de koets gesprongen", klinkt het.

Maar er is maar één teugel aan de rechterkant en daarmee kan Wesley paard en koets in schaarstand brengen. Hij beseft dat hij ook wel geluk gehad heeft.

"Ik stond stijf van de adrenaline. Ik stond echt te trillen. Ik had naar mijn vrouw een bericht gestuurd van kun je mij bellen, want ik kan niet goed meer typen, dat ik efkens kon ventileren en mijn verhaal kon doen", vertelt hij.

Wellicht is door een verkeerd maneuver een van de teugels afgeknakt en waren paard en koets onbestuurbaar, zegt gediplomeerd trainer Laurence van de manège Hippique Academy in Oedelem, waar het paard vandaan kwam.

De koetsier en twee passagiers, onder hen een man van 80 jaar, zijn van de koets gesprongen of weg gekatapulteerd en in een sloot terecht gekomen, gelukkig zonder veel erg.