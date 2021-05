Onverbeterlijke drugsdealer opnieuw terecht

De Menenaar is al sinds zijn zestiende zwaar verslaafd aan drugs. "Mijn cliënt is invalide na een brommerongeval en bovendien mentaal beperkt. Daardoor kan hij moeilijk neen zeggen", zei zijn advocaat. "Hij verkocht telkens kleine hoeveelheden."

Maar hij was niet aan zijn proefstuk toe: het was al de derde keer in amper vijf jaar tijd dat hij terechtstond voor drugshandel. Alles samen had hij al een celstraf van 54 maanden openstaan en daar komen nu nog eens vier jaar bij.

Ook moeder terecht

Ook zijn 70-jarige moeder zat op het beklaagdenbankje. Ze zat meer dan twee maanden in voorhechtenis omdat ze ook betrokken zou zijn bij zijn handel, iets wat haar advocaat ontkende. "Ze wist dat haar zoon verslaafd was, maar moet ze gestraft worden omdat ze hem niet op straat heeft gezet?", zo klonk het. De rechter toonde begrip en veroordeelde haar tot een boete.

Vier andere drugsleveranciers die bij het handeltje betrokken waren, kregen celstraffen tussen 15 en 30 maanden. Alles samen werd meer dan 40.000 euro aan drugswinsten verbeurdverklaard.