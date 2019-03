Onveilige asbestverwijderaar krijgt jaar effectieve celstraf

In de loop van 2016 en 2017 liep Hasan O. in totaal elf keer tegen de lamp. Bij een controle in Moerzeke bleek bijvoorbeeld dat zijn werknemers zonder beveiliging op het dak van een stal moesten werken. In Menen schakelde de beklaagde dan weer niet-geschoolde arbeiders in om asbest te verwijderen. Na de verplichte stopzetting van die werken deed O. toch gewoon verder. Een controle op een werf in Kortrijk werd doelbewust verhinderd door de beklaagde.

"We hebben hier echt wel met een cowboy te maken. Ook van de veiligheid van zijn werknemers en de omwonenden trekt de beklaagde zich niets aan", schetste arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Op meerdere plaatsen stonden geen waarschuwingsborden en was de werfzone niet afgebakend. Op 24 augustus 2016 werden in die omstandigheden leistenen met asbest van het dak naar beneden gegooid, nota bene naast een kinderdagverblijf in Sint-Andries Brugge.

Hasan O. werd in 2016 in Gent al eens tot een jaar met uitstel veroordeeld voor een hele reeks inbreuken. Deze keer vorderde het arbeidsauditoraat een jaar effectieve celstraf en 18.000 euro boete. Daarbovenop werd nog eens 14.400 euro boete geëist voor enkele sociale inbreuken. Op een werf in Doornik bleek onder andere dat drie werknemers in het zwart werden tewerkgesteld.

De verdediging pleitte dat O. door zijn gebrekkige kennis van het Nederlands niet van alle voorschriften op de hoogte was. "Hij heeft ook nooit beseft dat hier een andere arbeidscultuur heerst, met een striktere reglementering", aldus meester Sarah Debusschere. De vennootschap van de beklaagde is ondertussen failliet, maar volgens de arbeidsauditeur liep O. met zijn nieuwe firma ook al tegen de lamp.