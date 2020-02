Ontwijde kerk wordt nieuwe thuis van Poverello

In Kortrijk wordt de Damiaankerk met het voormalige Karmelietenklooster de nieuwe thuis van Poverello, de organisatie die maaltijden aanbiedt aan mensen die het moeilijk hebben. Bedoeling is dat de kerk tegen september ontwijd is.

Johan Van Eetvelde, Poverello: “32 jaar geleden zijn wij gestart in de Spoorweglaan. Uit het niets waren er enkele mensen die zeiden: wij willen een Poverello starten. Dagelijks komen er een 80-tal mensen. De maaltijd is heel belangrijk, maar het is meer dan eten. Eén van de belangrijkste oorzaken van armoede in onze maatschappij is toch wel eenzaamheid.”

Poverello heeft de site aangekocht. Of de mensen straks aan tafel gaan in de kerk of in het karmelietenklooster is nog niet duidelijk. Op vandaag biedt CAW Zuid-West-Vlaanderen op de site ook opvang aan mannen, dat blijft alvast zo.