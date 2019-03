Ontwerper banner reageert: "Niet vrouwonvriendelijk maar kunstig"

"We kregen vrijdagavond een mail van de UCI met de melding dat ze willen dat wij onze campagne met de banner moeten stopzetten. Die zou te vrouwonvriendelijk zijn. Ik noem het kunstig", geeft een aangeslagen Jacques Coussens mee.

"De banner is een uitbeelding van een sprookje van de gebroeders Grimm. Daarin wordt een kikker gekust door een vrouw en daardoor wordt hij een mooie prins. Dat beeld vind je terug op onze banner. De twee dames op het doek zijn trouwens onze twee podiummissen. Zij zullen de winnaar kussen en daardoor wordt hij de prins van Harelbeke."

Jammer

"We gaan ons met het bestuur beraden wat we kunnen doen. Vergeet niet dat er een pak banners her en der uithangen. Ik snap de redenering van de UCI niet. Vrouwonvriendelijk? Ik vind het heel jammer dat we met onze banner zo weer in het nieuws moeten komen."

