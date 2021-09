Ontwerp voor nieuw park in Kortrijk klaar

Met de input van 228 inwoners werd samen met stad Kortrijk, een ontwerpbureau en een landschapsarchitecte tot een nieuw ontwerp gekomen. Zo wordt een natuureiland voorzien, een ontmoetingsplek, een zone voor kruiden en snijbloemen én een speelzone voor de jonge Kortrijkzaan.

Spel, ontmoeting en natuur in de stad

Het toekomstige park is opgedeeld in verschillende zones. Een eerste zone met speelruimte met een schommel, een gras- en zandspeelzone, en speelplatform rond de monumentale plataan. Een tweede zone bestaat uit een groen plein met straatmeubilair dat voor iedereen toegankelijk is (rolwagens, oudere personen, …) en zo een nieuwe ontmoetingsplaats wordt voor de buurtbewoners, de bewoners van het WZC en de kinderen van de school. In het park wordt ook ruimte voorzien voor gecultiveerde natuur waar kruiden en snijbloemen zullen ingepland worden. Een waterspel zorgt voor de recuperatie van het hemelwater. In de laatste zone, het natuureiland, primeert het groen en krijgen fauna en flora de kans zich te ontwikkelen.

Bert Herrewyn, schepen van natuur, kinderen en jongeren: “Met het nieuwe Groeningepark creëert de stad extra zuurstof en natuur voor de binnenstad. Bovendien maakt de ontharding onze stad klimaatrobuuster met meer ruimte voor water. Tot slot realiseren we extra speelruimte voor onze kinderen.”