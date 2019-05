Ontwerp site Cinépalace in Kortrijk klaar

Er zijn ontwerpen klaar van hoe de oude Cinépalace aan de Zwevegemsestraat in Kortrijk er straks zal uitzien.

Het gebouw is momenteel helemaal gestript, en nu pas konden ze op basis daarvan een ontwerp maken. Zoals bekend komen er een hiphop-academie en enkele jeugdwerkingen. Het vernieuwde gebouw zou in 2022 openen, 100 jaar na de opening van de oude Cinépalace, die voorheen een erotische cinema en een feestzaal was.

Lees ook: