Ontwerp nieuwe Reepbrug in Kortrijk is klaar

Tegen midden 2022 ligt er met de Reepbrug een gloednieuwe brug over de Leie in Kortrijk. De Vlaamse Waterweg nv en de stad Kortrijk slaan de handen in elkaar voor de bouw van die gloednieuwe fietsers- en voetgangersverbinding in het centrum van de stad.

De 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug wordt uitgerust met een fietslift. Die geeft zachte weggebruikers aan weerszijden een handig alternatief wanneer de Budabrug omhoog staat voor de scheepvaart.

Als alles goed gaat, is de Reepbrug in de eerste helft van 2022 klaar. Daarmee zijn meteen alle Leiewerken in Kortrijk afgerond. Ze is de achtste brug in de rij.

“De brug zal de verbinding maken tussen de nieuwe woonontwikkelingen op De Kien en de tip van het Buda-eiland waar een park komt”, laat Kortrijks schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens weten. “Bovendien is hier in de toekomst ook nog plaats voor een iconisch cultureel gebouw in het kader van onze kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad.”