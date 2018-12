De dochter van Francky Vanbrabant uit Desselgem is terug bij haar papa in Desselgem.

De ex van de man nam hun dochter van 4 eind vorig jaar mee naar haar geboorteland Slovenië. De man reed bijna elke week 2.400 kilometer om zijn dochter te zien. Midden vorige maand kreeg Vanbrabant het hoederecht over zijn dochter. Zijn ex ging in beroep maar ze kreeg ongelijk van de rechter.

Lees ook