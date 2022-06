Ontspannen aan verlaagde Leieboorden: ook in Sint-Eloois-Vijve

In Sint-Eloois-Vijve zijn er plannen om de Leieboorden te verlagen en zo de waterbeleving te verhogen. Dat laat de stad Waregem weten. In een nieuw park zullen ook evenementen kunnen worden georganiseerd.

"Het stadsbestuur van Waregem en De Vlaamse Waterweg nv maken werk van de herinrichting van het barrageplein in Sint-Eloois-Vijve", zegt de stad.

"Uitstekende plek om tot rust te komen"

"De site Waregem-Barrage maakt deel uit van de Leiewerken tussen Sint-Baafs-Vijve en de sluis van Harelbeke, binnen het project Seine Schelde Vlaanderen. Tijdens deze werken worden niet alleen de Leie en haar oevers aangepast, maar zal dus ook het barrageplein aangepakt worden. Zo geven we het water opnieuw een centrale rol in het publieke leven. De waterkant is immers een uitstekende plek om tot rust te komen of actief bezig te zijn."

(lees verder onder de foto)

"Extra dimensie aan de site"

"De inrichtingsplannen voorzien in de ombouw van de oude industriële site van Waregem-Barrage tot een aangename verblijfsplek aan het water. In het verlengde van de promenade naar de kerk van Sint-Eloois-Vijve wordt een plein aangelegd met verlaagde Leieboorden", zet de stad in een mededeling.

“De centrumvernieuwing van Sint-Eloois-Vijve was sowieso al een geslaagd project. De verlaagde Leieboorden geven echter nog een extra dimensie en maken het helemaal af”, zegt Waregems schepen Rik Soens.

Evenementen in park

Er is naast het nieuwe plein een ruime parkzone voorzien die polyvalent kan worden ingezet voor verschillende evenementen aan het water. Vandaag liggen de plannen voor de nieuwe zone voor en kunnen de stappen naar realisatie verder vorm krijgen.

Stad Waregem en De Vlaamse Waterweg zullen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 4,8 miljoen euro en wordt een gedeelde financiering tussen De Vlaamse Waterweg nv en de stad.