Het was best even schrikken voor wandelaars of fietsers, deze voormiddag langs de Leie, tussen Menen en Lauwe.

Niet Blanche en zijn peird maar een kangoeroe huppelde er vrolijk op het jaagpad. Een fietser stopte even en stuurde ons wat beeld door. Het dier werd even later ook aan het OC in Lauwe gespot. De kangoeroe was ontsnapt uit z'n verblijf in de Moeskroenstraat in Menen. De eigenaar heeft hem intussen opnieuw gevangen.