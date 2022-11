"Ontsnapte gevangene detentiehuis Kortrijk nog niet gevat"

De gevangene die vorige week is ontsnapt uit het detentiehuis in Kortrijk, is nog niet gevat. Dat zegt de woordvoerster van het gevangeniswezen in een eerste reactie.

"Nog niet gevat"

"Ik kan de ontsnapping bevestigen", zegt Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen. "Dat gebeurde vrijdagavond om 21u45. Het gaat om een dertiger. Er loopt een politie-onderzoek. De man is tot nu toe niet gevat. Uit veiligheidsoverwegingen kan ik verder geen details prijsgeven".

Detentiehuis pas open

Het detentiehuis is pas enkele maanden geleden geopend in een voormalig woonzorgcentrum in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk. Het is het eerste in het land. Het detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting voor gedetineerden met een korte straf: tot 3 jaar cel.

In Kortrijk is er plaats voor een 50-tal gedetineerden, nu verblijven er 7. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk voerde de detentiehuizen in omdat hij alle straffen wil uitvoeren.

"Niet in Kortrijk maar in thuisomgeving"

Burgemeester Ruth Vandenberghe kan bevestigen dat de politiezone VLAS die avond door het detentiehuis op de hoogte werd gebracht.

"Politiezone VLAS is ter plaatse geweest voor een eerste onderzoek en voor het opstellen van een proces-verbaal. Op basis van de onderzoekselementen was het duidelijk dat de man niet in Kortrijk maar in zijn thuisomgeving zou moeten gezocht worden. De politie heeft parket en de betreffende politiezone op de hoogte gebracht.

In het detentiehuis verblijven kortgestraften met een laag veiligheidsrisico die bezig zijn aan een re-integratietraject, het is dan ook verwonderlijk dat de man zich nu in de problemen brengt door zich niet aan de regels van het detentiehuis te houden."