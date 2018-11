Ontslagen bij Animal Rights

Aan de basis ligt een wekenlang conflict met de Nederlandse moederorganisatie.

Benoit Van den Broeck is 39 en is vorig jaar samen met voorzitter Nadine Lucas het brein achter enkele spraakmakende undercoverreportages in onder meer de slachthuizen van Tielt en Izegem. Met de acties willen ze het dierenleed in de vleessector op politiek niveau aankaarten. Een verschil in strategie en de campagnelijn leiden nu tot een breuk met de Nederlandse directie. Ook de undercoverman die meewerkte aan de volgens hen succesvolle acties in de slachthuizen van Tielt en Izegem gooit de handdoek in de ring. Benoit Van den Broeck benadrukt dat het einde van Animal Rights niet het einde van zijn engagement voor de dieren betekent.