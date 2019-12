Ontploft oliebollenkraam legt zwartwerk bloot

De rechtbank van Brugge heeft een foodtruckfirma uit Antwerpen veroordeeld tot een geldboete van 48 000 euro, waarvan 9 600 effectief voor zwartwerk. Dat kwam aan het licht na de explosie van een oliebollenkraam in Lichtervelde, twee jaar geleden.

Het bewuste kraam stond begin oktober 2017 aan kledingzaak Artex Fashion in de Stegelstraat in Lichtervelde. Bij het verwisselen van de gasflessen liep het toen fout en kwam het tot een ontploffing. Enkele winkelruiten sneuvelden en de houten gevelbekleding raakte beschadigd. De twee mensen die in het oliebollenkraam stonden liepen brandwonden op aan de handen en armen.

Hoewel de zaakvoerster van het Foodtruckbedrijf beweerde dat ze met vrijwilligers in haar kraam werkte, wees onderzoek iets anders uit. Er was sprake van zwartwerk, een gebrek aan voorzichtigeheid en de gebruikte gasflessen en slangen waren niet gekeurd.

