Het nieuwe onthaalpaviljoen op de site van het Gruuthuse in Brugge verstoort het zicht op deze unieke locatie. Dat zegt het Beschermcomité voor Gruuthuse en de Onze Lieve Vrouwekerk. Ze dienden klacht in bij Unesco.

De strakke vormentaal en koele materialen passen volgens het comité niet in het historisch kader. Het argument dat het Gruuthuseplein in de middeleeuwen ook afgesloten was, klopt niet. Het comité is ervan overtuigd dat de bouwvergunning niet geldig is en dringt aan op een nieuwe visitatie door Unesco.