Onthaalmoeder wil bezwaar indienen tegen tijdelijke schorsing

Een onthaalmoeder in Waregem is van plan om bezwaar in te dienen tegen de tijdelijke schorsing van haar vergunning. Het Agentschap Opgroeien nam die beslissing eind vorige week.

Het Agentschap maakt zich ernstig zorgen over wat ze de pedagogische kwaliteit en de veiligheid van de kinderen noemen. De schorsing loopt tot begin maart en kwam er na een anonieme klacht tegen de onthaalmoeder. Ze zou een kindje hardhandig hebben aangepakt. De feiten dateren van juni. De onthaalmoeder zegt dat het haar eigen zoontje was dat ze kordaat in een stoel zette en dat er geen sprake is van geweld. De schorsing is bij 'dringende noodzakelijkheid', dat betekent dat de opvang niet opnieuw open kan tijdens de behandeling van het bezwaar.