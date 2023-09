Onthaal politie Oostende gesloten door verdachte brief

Het onthaal van de politiezone Oostende heeft vanmiddag een verdachte brief ontvangen. Dat meldt de politie van de zone Oostende. De Civiele Bescherming nam de brief mee voor verder onderzoek.

De brief wordt onderzocht, maar het onthaal blijft voorlopig wel gesloten. De verdachte brief kwam vrijdag kort voor de middag binnen bij de lokale politie.

De brief was niet gericht aan de politie, maar werd wel afgeleverd door de post. "De civiele bescherming werd op de hoogte gebracht en het onthaal van de politiezone Oostende is voorlopig afgesloten", klinkt het in een korte mededeling.

Uiteraard zullen de brief en de inhoud grondig onderzocht worden. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en is een onderzoek gestart.

Het onthaal blijft afgesloten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn.