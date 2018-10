Ontgoocheling bij twee vrouwen van CD&V Brugge

Er is wat ontgoocheling bij twee dames van CD&V Brugge. Vooral Martine Matthys is ontevreden. Zij mag slechts twee jaar schepen worden, terwijl ze goed scoorde op 14 oktober.

Op Facebook schrijft ze het volgende: “Met veel verbijstering kwam ik gisteren te weten dat ik slechts 2 van 6 jaar van een legislatuur mag aantreden als schepen. Dank voor jullie vele sms’jes, messengerberichten, mails, whatsapp’s en telefoontjes van steun, verontwaardiging en onbegrip…..3318 stemmen van op de achtste plaats op de lijst, eerste verkozen vrouw van CD&V en 7de verkozen Bruggeling waren helaas niet genoeg om een volwaardige termijn schepen te mogen worden EN zijn"

“Velen onder jullie noemen mij het kind van de rekening, het slachtoffer van tactische spelletjes en een archaïsch systeem,... maar logica en politiek gaan helaas niet samen. Wat er ook van zij, ik ben content dat ik voor de komende legislatuur 2 jaar schepen mag zijn van personeel en welzijn,...en het personeel is ook content dat ik hun schepen mag worden, en dat wil toch ook al iets zeggen. We zien wel wat de toekomst brengt.”

Hilde Decleer

En ook afscheidnemend schepen Hilde Decleer kroop in de pen. Zij vindt het spijtig dat ze geen mandaat meer krijgt, maar reageert niet verbitterd.

“Op 14 oktober jl. was ik een gelukkige vrouw. Maar liefst 2.827 mensen uit de stad Brugge en 8.248 mensen uit de regio Brugge tikten mijn naam aan voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, samen goed voor 11.073 voorkeurstemmen. Maar politiek is geen wiskunde. Bij het verdelen van de mandaten werd er gekozen voor nieuwe gezichten. Natuurlijk had ik het liefst nog eens zes jaar de verantwoordelijkheid opgenomen, die velen onder u mij wilden geven. Maar ‘elk nadeel heb zijn voordeel’, zoals de legendarische voetballer Cruyff ooit zei. Nu komt er weer tijd vrij voor mijn eerste grote liefde, de advocatuur. Vermits ik nog lang niet de pensioenleeftijd bereikt heb, kan ik mij daar nog minstens tien jaar ten volle op toeleggen."