Ontgoochelde pretparken willen testweekends in juni

Dat kan pas op 1 juli en in onze buurlanden mag dat nu al. Bovendien zijn de dierenparken in ons land wel al geopend. Hoe dan ook willen zowel Bellewaerde als Plopsa in juni testweekends organiseren om de heropening van de pretparken in juli voor te bereiden. Dat zeggen algemeen directeur van Bellewaerde Stefaan Lemey en directeur van pretparkgroep Plopsa Steve Van den Kerkhof. Daarbij is het de bedoeling dat de genomen maatregelen in de parken getest worden door een klein testpubliek.

De pretparken namen al heel wat maatregelen om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Zo zijn er onder meer looprichtingen aangeduid, werken ze met een online ticketsysteem en wordt de capaciteit tot op de helft of zelfs één derde gebracht.