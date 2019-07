Ontevreden huisbaas hangt bordjes met huurachterstand aan voorgevels

"In Zandvoorde reageert de huurder niet meer op mijn telefoontjes, hij doet zijn deur niet open en reageert niet op aangetekende zendingen", aldus Sigiez. "Zijn brievenbus zit vol reclame en brieven van de politie, en de woning wordt verwaarloosd. Ik weet honderd procent zeker dat hij er woont, want hij gluurt soms vanuit een raam of brievenbusklep. Ik voel mij machteloos, want veel meer kan ik niet doen door de wettelijke bescherming van de huurder. Ik vind dit onrechtvaardig, want ik doe serieuze investeringen voor anderen. Hierdoor stellen volgens mij veel verhuurders woningen te koop."



Sigiez besliste om borden aan de woningen te schroeven met daarop de huurachterstand: in Zandvoorde 1.822 euro, in Wervik 3.333 euro. "Vandaag, maandag, komt er opnieuw meer dan 500 euro huur bij. Ik wil zo druk uitoefenen, zodat er op zijn minst een reactie komt. Bij problemen kunnen ze toch aankloppen bij het OCMW of andere diensten voor begeleiding, maar ze moeten de stap zetten. Anders gaat het van kwaad naar erger. Ik kan toch moeilijk de deur instampen?"



Deze opmerkelijke strategie wierp nog geen vruchten af: "In Wervik was de huurder boos, omdat heel de straat dit gezien had. Daar is het bordje ondertussen weggenomen. Ik heb nog altijd geen euro achterstallige huur gezien. Bij het vredegerecht duurt de procedure lang en heb ik het gevoel dat ik mijn tijd verspil."

"Actie kan niet door de beugel"

Volgens het Vlaams Huurdersplatform is de geijkte weg, onder meer via het vredegerecht, de meest gezonde weg. "Deze werkwijze draagt niet bij tot een oplossing, integendeel", zegt coördinator Joy Verstichele. "Een verhuurder mag niet zomaar het heft in eigen handen nemen en zonder toestemming van de huurder wijzigingen aanbrengen aan het verhuurde goed. Deze actie kan niet door de beugel."