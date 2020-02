'Ontdekte' skeletten in oude kerk zorgen voor politieke rel in Menen

Tijdens de receptie in de kerk, die nu een cultuurzaal in wording is, ging onder meer oppositieraadslid van CD&V Caroline Vanraes een kijkje nemen in de sacristie. Groot was haar verbazing dat ze ook naar beneden naar de crypte kon gaan, en dat daar open en bloot twee skeletten lagen. Nergens hing er een bordje met ‘verboden toegang’.

Op de jongste gemeenteraad pleitte Vanraes ervoor om op zijn minst die ruimte af te sluiten. Dat heeft de stad intussen gedaan. Maar de bevoegde schepen Griet Vanryckegem is niet te spreken over de terechtwijzing van het oppositieraadslid: “Jammer dat zelfs gemeenteraadsleden zich niet aan die afspraken houden. Hiermee uitpakken alsof het een heldhaftige ontdekking is, getuigt van weinig respect voor de overleden kapucijnen, waarvan de skeletten ook gefotografeerd werden. Dit zet het voorlopige gebruik van de kerk tot ze gerenoveerd is, op de helling. Wij zullen maatregelen treffen.”

Directeur Cultuurcentrum De Steiger Chiel Vandenberghe: “In de crypte van de kerk liggen al jaren twee skeletten. Het cultuurcentrum en het stadsbestuur zijn daarvan op de hoogte. De respectvolle omgang met de crypte en de aanwezige skeletten maken dan ook al langer deel uit van een breder toekomstplan voor de kerk. De crypte behoort echter niet tot de te huren ruimtes. Enkele aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie van Unizo Menen, die plaatsvond in het schip van de kerk, zijn op eigen houtje op verkenning gegaan en hebben zich onrechtmatig toegang verleend tot de crypte. Ze hebben zo dus het huurreglement overtreden.”

