Ontdek middeleeuwse smaken en gerechten in Damme

Vorig jaar kon je al proeven van een cocktail op basis van makreel, maar de middeleeuwse keuken heeft nog veel meer in petto. Daarom komt er een tweede editie van ‘Middeleeuwen op je Bord’. 23 ondernemers uit West- en Zeeuws-Vlaanderen bieden producten aan met ingrediënten die hier in de...

Sinds vorig jaar kun je middeleeuwse gerechten opnieuw leren kennen, dankzij foodarcheologisch onderzoek van Jeroen Van Vaerenbergh. Hij stelde verschillende recepten samen na het uitpluizen van oude toltarieven, en opgravingen. Samen met een 20-tal ondernemers heeft hij nu nog meer middeleeuwse gerechten ontwikkeld op basis van ingrediënten, die geworteld zijn in de Zwinstreek.

Kust als duurzame bestemming

De middeleeuwen op je bord is een uitvloeisel van de belevingsexpo Verdwenen Zwinhavens. Westtoer zet daarmee in op de kust als duurzame bestemming. De start van het zomerseizoen ziet er veelbelovend uit, ook al begint de vakantie in Wallonië een week later.

“Als we nu voor juli en augustus naar de voorspellingen kijken, dan zijn de hotels heel tevreden. De boekingen komen heel vlot binnen. Vakantiewoningen zijn gematigd optimistisch. Zij voelen het meer dan de Franstalige Belgen vanaf de tweede week van juli in verlof zijn. Zij zien dat het in de cijfers iets minder is dan vorig jaar”, besluit de voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu.