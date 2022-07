Ontdek de geschiedenis van Studio 100 in Kursaal Oostende

Vanaf vandaag kan je in Kursaal Oostende terecht voor Studio 100 Aan Zee, een combinatie van een belevingsexpo en de K3 Immersive Bootcamp. Het evenement is de hele zomer open.

"Het Kursaal Oostende heeft een lange traditie van expo’s tijdens de zomermaanden. Dit jaar verbreken we ons eigen record qua meest verkochte tickets in voorverkoop. Dit is echt ongezien", zegt Gwen Nys, Adjunct Directeur van Kursaal Oostende. "We mikken op 50.000 bezoekers die de komende maanden afzakken naar de kuststad."

Rijke geschiedenis

​​Plop, Bumba, K3, Mega Mindy, Samson & Marie, Piet Piraat en nog vele andere Studio 100-figuren nemen jong en oud mee doorheen de rijkgevulde geschiedenis van Studio 100 in de belevingsexpo. Decors, kostuums, weetjes, doe- activiteiten,… de expo biedt plezier voor de hele familie. Bovendien is er ook de unieke Studio 100 Aan Zee-strip, enkel deze zomer te verkrijgen in het Kursaal. (Lees verder onder de foto.)

Naast de Studio 100 Belevingsexpo is ook de K3 Immersive Bootcamp een van de trekpleisters. Zing en dans door de ruimtes met 360° projecties en treed in de voetsporen van een echt K3’tje. De K3 Immersive Bootcamp liep afgelopen maanden succesvol in Antwerpen waar het tienduizenden bezoekers trok.Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende: “Studio 100 Aan Zee is uitstekend nieuws voor de honderdduizenden toeristen deze zomer, maar ook voor onze lokale handel en horeca. Die zullen ongetwijfeld mee genieten van dit succes. De toeristische en economische impact zal enorm zijn."

Toerisme Oostende organiseert komende zomer een zoektocht gelinkt aan het thema, en vier Meet-’n-Greets met Studio 100-figuren in het pop-uptheater van deelgemeente Mariakerke.



Nog tot 4 september kan je naar Oostende voor Studio 100 Aan Zee.