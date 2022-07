Ontdek de Big Five aan de kust op safari

In vijf kustgemeenten kan je deze zomer met de fiets op kustsafari. Je gaat er samen met een kustranger op zoek naar de Big Five, dat zijn vijf kleine of grote beestjes of planten, die zeldzaam of alleen op een bepaalde plaats te vinden zijn.

De tocht start op en rond de Zwinvlakte in Knokke-Heist. Kustranger Hendrik Borglevens neemt je mee op safari op zoek naar de Big Five, vijf dieren of planten die typisch zijn voor de regio. In natuurpark het Zwin staat de ooievaar vanzelfsprekend op nummer één.

Boomkikkers en eetbare planten

Maar wat je hier niet zo vaak te zien krijgt is de boomkikker. "Als we de Zwinregio en een stukje Zeeland erbij nemen, komen we op 3500 tot 5000 boomkikkers. Dit is de enige grote plaats naast Limburg, waar we die zien", legt natuurgids Hendrik uit. Op de Zwinvlakte kan je ook eten. Volgens de bezoekers smaakt de zeeaster naar chips.

De hele zomer kunnen bezoekers een kustsafari beleven in vijf bezoekerscentra in de Panne, Koksijde, Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist.