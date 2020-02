Ontdek alles over bouwen in Roeselare

Dit weekend en ook nog volgende week kan je in Roeselare naar de jaarlijkse Bouwbeurs. Zes dagen lang kan wie wil bouwen of verbouwen er terecht bij 190 standhouders.

In Roeselare staan 190 veelal lokale bedrijven. De beurs richt zich op de particuliere bouwer en verbouwer.Energiezuinig en groen blijven thema’s in de bouwsector, ook op de bouwbeurs in Roeselare. De planning van de installateurs van zonnepanelen staat vol. Vanaf volgend jaar veranderen de regels.

Het wegvallen van de woonbonus voelen ze hier niet. De sector verwacht niet dat samen met de woonbonus ook de baksteen in de maag van de West-Vlaming zal verdwijnen.​De bouwbeurs in Roeselare Expo loopt naast vandaag en morgen ook nog volgende week maandag, vrijdag en tijdens het weekend. De bouwbeurs verwacht zo’n 30.000 bezoekers.