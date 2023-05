'Ons Tehuis' breidt uit: ook voor baby's uit moeilijke thuissituatie

Die moeten twee oude gebouwen vervangen, die intussen niet meer in gebruik zijn. De afbraak daarvan begint na het bouwverlof. Er zal plaats zijn voor bijna 50 kinderen.

En opvallend: ook voor baby's en kleuters van 0 tot 6 jaar. Da's uniek in de streek.

"We voelden dat in onze regio, de Westhoek, een grote nood was aan de opvang van jonge kinderen omdat daar weinig initiatieven zijn en we heel veel aanmeldingen hebben van baby’s, van heel jonge kinderen, peuters, kleuters. Dan hebben we beslist een leefgroep apart in te richten voor deze kinderen zodanig dat we ten volle aan de basisbehoeften van hele jonge kinderen kunnen voldoen", zegt Filip De Baets, directeur van Ons Tehuis.