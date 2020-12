"Ons land is voorbereid op een brexit"

Er wordt onder meer een inhaalverbod voor vrachtwagens voorbereid op de E40/A18 om ervoor te zorgen dat het gewoon verkeer richting Calais wel vlot kan doorrijden bij lange files.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie eigenlijk al eind januari, maar tot 31 december is een overgangsfase van kracht waarin het land nog deel uitmaakt van de Europese douane-unie en de interne markt. Om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk en de EU vanaf 1 januari terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie - met tarieven en andere handelsbelemmeringen - onderhandelen Brussel en Londen al maanden over een handelsakkoord, maar dat is er nog altijd niet.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) organiseerde vandaag een coördinatievergadering met onder meer de douane, de politiezones en de havendiensten van Zeebrugge en kreeg er een stand van zaken. Want ongeacht de uitkomst van het overleg tussen de EU en Groot-Brittannië, zal de brexit vanaf 1 januari gevolgen hebben voor ons land. Zo zullen bedrijven bijkomende douaneformaliteiten moeten invullen om goederen aan de overkant van het Kanaal te krijgen, wat dan weer kan leiden tot files op de autosnelwegen naar Calais en Zeebrugge. De afgelopen week werd daar al een stijging van het goederenvervoer vastgesteld.

De politiediensten bereiden daarom in overleg met Frankrijk maatregelen voor om de impact op de verkeersstromen zo beperkt mogelijk te houden, zegt Verlinden na afloop van het overleg. Zo komt er op de E40/A18 een inhaalverbod voor vrachtwagens zodat het gewone verkeer bij files kan blijven doorrijden. Daarnaast zal zwaar verkeer in de richting van het Verenigd Koninkrijk bij verkeersopstoppingen worden omgeleid en verspreid over de verschillende grensovergangen tussen ons land en Frankrijk richting Calais.

De minister is ervan overtuigd dat ons land goed voorbereid zal zijn op de brexit nadat alle operationele noodplannen gefinaliseerd zullen zijn, zegt ze nog. "Het is essentieel dat alle betrokken instanties de vele plannen en voorbereidingen samen bespreken, met onder meer als doel om het wegverkeer in goede banen te leiden, iedereen te sensibiliseren en de communicatielijnen kort te houden om vlug te kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten." (lees verder onder de foto)

Oprit E40 richting Frankrijk in Veurne korte tijd afgesloten

Deze namiddag was het korte tijd onmogelijk om vanaf de oprit Veurne de E40 richting Frankrijk op te rijden. "Gedurende één uur hebben we de oprit afgesloten," zegt commissaris Toon Fonteyne van de politiezone Spoorkin. Omdat er een lange file ontstaan was tot aan het op- en afrittencomplex van Oostduinkerke werd de oprit afgesloten om de ontstane file niet zwaarder te belasten. Ondertussen werden ook de personenwagens aan de afrit Veurne van de snelweg afgeleid. De vrachtwagens moesten richting Ieper rijden op de N8 of terugkeren richting binnenland. Het is de eerste keer dat de oprit naar Calais in Veurne werd afgesloten. Bedoeling is om in de toekomst met de nakende brexit de oprit nog af te sluiten als de file tot over Veurne of verder reikt. "Het materiaal blijft daarvoor nog enige tijd ter plaatse liggen," zegt Toon Fonteyne.

