Onrust in Waregem over mogelijke breekwerf net over grens

Er is onrust op de grens van Waregem met Kruisem. Een bedrijf wil daar in de buurt een breekwerf bouwen voor steenpuin. Maar de buurt vreest lawaai- en stofhinder.

"Het bedrijf vraagt een vergunning aan op grondgebied, maar wij zullen hier in Waregem de hinder ondervinden," zeggen de buurtbewoners. "Stof, lawaai, trilling en verkeershinder: het zal allemaal voelbaar zijn bij ons, in wat toch een groene plattelandszone is. Het bedrijf vraagt ook meteen uitzonderingen, zoals het mogen werken op zaterdag."

Het bedrijf vroeg eerder al vergunningen aan om de breekwerf elders te bouwen. "Maar daar kregen ze die vergunning niet, ook niet in Waregem," zegt het comité. "Dat ze het nu via Kruisem proberen verontrust ons dus. Er komt nu weer een openbaar onderzoek, de gemeente Kruisem zal advies moeten geven en uiteindelijk is het dan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die zal beslissen. Hier in de buurt tekenen we alvast massaal protest aan."

De buurtbewoners hebben geprotesteerd: ze droegen stofpakken om hun onrust te uiten.

Reactie bedrijf: wij horen hier thuis

Het bedrijf laat intussen weten dat het in een Klasse I industriezone ligt, waar het thuishoort en waar ook nog andere breekwerven zijn. Uit een studie die het bedrijf liet maken, blijkt dat het fijn stof en geluid de opgelegde normen niet zal overschrijden. En de vrachtwagens rijden nergens door een dorp of schoolomgeving. Het bedrijf staat ook open voor overleg met de buurt, zegt de directie.