Onrust in Tieltse scholengemeenschap

Er hangen hervormingen in de lucht, met onder meer de komst van één domeinschool voor alle leerlingen uit de eerste graad.

De schrik is groot dat De Bron als ASO-school in haar huidige vorm zal verdwijnen. Op Facebook circuleert de boodschap ‘#DBMB’, wat staat voor ‘De Bron moet blijven’. Nu maandag is er ook een ‘black Monday’, zwarte maandag dus waarop alle leerlingen worden opgeroepen om in het zwart naar school te komen, als teken van rouw. De scholengemeenschap Molenland roept intussen op tot kalmte en noemt de plannen voorbarig.