Onrust rond vergunning Essers

De firma NV Essers Logistics Compagnie uit de Wittestraat in Heule heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen, en dat aan de zelfde condities als voorheen. De vergunning is enkel van toepassing voor de verdere exploitatie in de bestaande toestand.

Een uitbreiding, in functie voor een verkoop, is geweigerd. Dat laat Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu in Kortrijk, weten.

De mobiliteit werd ook bekeken. Essers moet de vrachtwagenchauffeurs informeren welke weg ze moeten nemen. Er is een verbod voor transportverkeer boven de 5 vijf ton.

“Er is momenteel geen sprake van een verkoop. Indien Volys Star of wie dan ook zich daar wil vestigen, dan wordt dit een heel nieuw dossier, los van alle vergunningen die Essers verkreeg. Een nieuwe firma is een nieuw dossier. We geven nu geen blanco cheque voor toekomstige bedrijven op die site. Er komt sowieso geen slachterij op die locatie. Indien Volys Star zich er komt vestigen, dan is het enkel voor het versnijden van gevogelte. Er komt geen slachterij.”

Onrust

"Ik hoop hiermee ook dat de verhalen over geurhinder, mobiliteitsoverlast en plannen voor slachterij in de Wittestraat en omgeving van de baan zijn."