Onrust in Koksijde over nieuwe zendmast

In Koksijde is er onrust over de plannen voor de bouw van een nieuwe gsm-zendmast. Proximus wil zo’n pyloon bouwen op het Sportpark aan de Houtsaegerlaan. Een actiecomité ziet dat niet zitten en wil dat met een petitie verhinderen.

De nieuwe mast moet zorgen voor betere gsm-ontvangst. Volgens de plannen wordt de constructie in de buurt van het zwembad zo’n 45 meter hoog (zie simulatiefoto bovenaan).

Oppositiepartij N-VA is tegen de mast in Koksijde-Dorp en wil laten onderzoeken of die niet beter op de luchtmachtbasis komt, waar er meer ruimte is. Het openbaar onderzoek loopt nog tot kerstdag. Tot dan kunnen dus bezwaren worden ingediend.