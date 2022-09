Onrust door mogelijke prijsstijging voor huisvuilophaling

Er is onrust bij steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen nu intercommunale Imog de prijs voor de huisvuilophaling stevig wil optrekken. Misschien wel met 40 procent.

Dat zou de steden en gemeenten honderdduizenden euro's per jaar extra kosten. Maar ze maken al extra geld vrij voor energiekosten en hogere lonen. Hun inwoners willen ze niet nog extra belasten: ze vragen Imog om andere oplossingen.

Een kleine gemeente als Kuurne bijvoorbeeld betaalt elk jaar 1,3 miljoen euro. Met de prijsstijging zou daar tot 2024 nog eens 700.000 euro bijkomen. 'Wij kunnen dat niet betalen', zegt de burgemeester van Kuurne, Francis Benoit. 'Er moeten alternatieven gezocht worden.' Volgens burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem heeft Imog nog marge. 'Zij hebben reserves, die zijn normaal niet bestemd om zoiets op te vangen. Maar in uitzonderlijke tijden moet men zoeken naar uitzonderlijke oplossingen.'

Een andere oplossing om te besparen is om de ophaalronde maar om de twee weken te organiseren. Of om de ophaling misschien zelf te organiseren. 'Als we het zelf opnieuw doen, misschien wordt het dan wel goedkoper', zegt Tijs Naert, schepen van duurzaamheid in Harelbeke. 'Want de samenleving wordt onbetaalbaar en dan moeten we creatief zijn om te kijken wat we kunnen doen. En die oefening wordt nu gevraagd.'

Bij Imog wil niemand voor de camera reageren. In een korte SMS klinkt het zo: 'De bezorgdheid van de burgemeesters is ook onze bekommernis. Samen zullen we naar oplossingen zoeken, zoals altijd.'