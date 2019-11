Onrust bij keukenpersoneel Stad Oostende

Gisteren raakte bekend dat de stad het werk van de ploeg van 82 mensen wil uitbesteden. Die privatiseringsplannen vallen in slechte aarde.

De keukenploegen maken zeven dag op zeven meer dan 1.200 maaltijden voor senioren, zieken, alle kinderdagverblijven, het stadspersoneel, politie en brandweer. Sommigen werken er 30 jaar. Het personeel zou willen staken maar doet dat niet "want dat betekent geen maaltijden geven aan mensen die het zo nodig hebben." Ze plannen wel acties door geen extraatjes meer te doen voor de stad Oostende. En morgen zitten ze samen met de vakbonden. (lees verder onder de foto)

Burgemeester reageert

Het zit hen ook hoog dat ze tot nu toe niets van informatie hebben gekregen van het stadsbestuur. Ze zijn verbijsterd over hoe ze het nieuws over een mogelijke privatisering via de pers hebben moeten vernemen.

Volgens burgemeester Bart Tommelein komt de reactie van het personeel te vroeg en wordt helemaal niemand ontslagen. "Ik heb het woord privatiseren en uitbesteden helemaal niet gebruikt. Eten maken is geen kerntaak van de overheid. Eten maken is geen taak voor de stad. Net zoals in het verleden beslist is om groenonderhoud of reinigingsdiensten niet meer door de stad zelf te laten doen.Niemand hoeft ongerust te zijn, niemand zal zijn ontslag krijgen."

