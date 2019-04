Onrust bij AZ Delta, van vier naar één centrale keuken

Na de zomer sluiten de warme ziekenhuiskeukens van AZ Delta in Menen, en van de twee campussen in Roeselare hun deuren. Campus Torhout wordt de centrale keuken. En dat zorgt voor onrust bij het personeel.

Alle maaltijden voor de vier AZ Deltaziekenhuizen zullen vanaf november in de moderne keuken van Torhout bereid worden. Vanuit de centrale koude lijn zullen ze over de weg naar Roeselare en Menen vervoerd worden, waar het eten enkel zal worden opgewarmd. Met de opening van de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke in het verschiet staat het ziekenhuis voor de grootste reorganisatie ooit. De maaltijdafdeling komt daarbij als eerste aan bod.

Gevolgen voor het personeel

Het wegvallen van drie warme keukens heeft gevolgen voor het personeel. “In de drie getroffen ziekenhuizen zal er enkel nog opgewarmd en afgewassen worden. Volgens de plannen die op tafel liggen zouden 77 arbeidsplaatsen verdwijnen, maar naakte ontslagen proberen we te vermijden”, zegt Lieven Blomme van de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK.

Vaste werknemers zullen niet ontslagen worden, zegt ook de directie. Een deel kan aan de slag bij de uitrol van een nieuw broodbuffetsysteem met karbedeling. Van 25 tijdelijken loopt het contract straks af. De resterende 25 vaste werknemers kunnen terecht bij andere diensten zoals schoonmaak of logistiek. Directeur Sabine De Brabant: "We geven elke medewerkers opnieuw de kans om binnen de organisatie een andere job uit te voeren met een mooi opleidingstraject."

Ook andere diensten worden herschikt

AZ Delta wil dit jaar 13 miljoen euro besparen, dat zorgde eerder al voor acties bij het personeel. Na de reorganisatie van de maaltijden volgen ook nog herschikkingen bij het zorgpersoneel, de schoonmaakdiensten en de technische ploeg. De bonden blijven waakzaam.

