Onrust in Ardooie over plannen N37

Er is heel wat ongerustheid ontstaan in Ardooie over de Vlaamse plannen om de van de huidige N37 een hoofdweg te maken. Dat zou neerkomen op een halve snelweg, met 2 keer 2 rijvakken.

De omwonenden en bedrijven verzetten zich tegen de plannen. De actiegroep Leefbaar Ardooie vreest vooral voor de leefbaarheid, veiligheid en het sociaal leven in Ardooie. Charlotte Buyck, Actiegroep Leefbaar Ardooie: "De N37 loopt van Roeselare via Ardooie en Tielt naar de oprit van de E40 in Aalter. Als Vlaanderen daar een hoofdweg van zou maken, zoals het plan blijkbaar op tafel ligt, dan wordt de N37 een alternatief voor de E403 en E40 met een niet te overziene verkeersoverlast."

"Er zou eigenlijk nog meer verkeer worden aangetrokken, dag en nacht. We maken ons echt grote zorgen over de leefbaarheid. Daarnaast moeten wij als bedrijf ook wel bereikbaar kunnen zijn. En dat zou wel een probleem kunnen worden als de plannen die voorliggen doorgezet worden."

Duidelijkheid en inspraak

Ook diepvriesgroenteproducent D’Arta is er helemaal niet gerust op. Het zou een grote impact op de bereikbaarheid hebben. D’Arta vraagt duidelijkheid. Pieter De Backere, co-CEO D’Arta: "Duidelijkheid en ook inspraak vragen we. Het is niet alleen D’Arta. We zitten met veel ondernemingen langs de N37. En ik denk dat iedereen verschillende belangen heeft. Wij zijn voorstander dat ieder geval apart bekeken wordt."

Nu al nemen te veel vrachtwagens de N37 in plaats van de E403 en E40 om tol te vermijden. Als hoofdweg zou de N37 alleen maar nog meer vrachtvervoer aanzuigen, vreest Ardooie. "De vrachtwagens van de streek rond Kortrijk, Roeselare en de Franse grens, men zou die afleiden via Ardooie naar Tielt, Aalter om Gent en Brussel te bereiken. Dat was de bedoeling. Maar ik stel mij de vraag: waarom? Dat is voor niets nodig", zegt burgemeester Karlos Callens.