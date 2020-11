Online "West-Vlams voe behunners"

Bruggeling Thomas De Baere, een leerkracht Nederlands in het avondonderwijs in Brugge, dompelt deze week zeven leerlingen onder in de finesses van ons West-Vlaams dialect.

De leerlingen komen uit het buitenland of uit andere provincies. Zo is het voor een Limburger die in onze provincie woont of werkt, wel interessant om een mondje West-Vlaams te spreken. Via een online opleiding leren ze onder meer 'ja' vervoegen en het verschil tussen de ‘sku’ en de ‘schu’. En heel veel andere zaken. Al leer je dat nu ook weer niet in één, twee, drie.

Thomas De Baere: "Veel typische West-Vlaamse woorden zijn heel oud. ‘Vatsig fretten uit kiezige taloren’ bijvoorbeeld, dat komt uit het Middel-Nederlands. Dat zijn woorden die 500 tot 1.000 jaar oud zijn. Die typische woorden moet je leren begrijpen en uiteindelijk gebruiken".

Regio's

Maar Oostends is geen Brugs en Brugs is dan weer geen Iepers, Roeselaars of Kortrijks. Elk lokaal dialect klinkt net iets anders. "Het is een basiscursus. Dus ik ga in op de basisprincipes van het West-Vlaams", zegt de leerkracht. "Ik ben zelf van Brugge en de meeste mensen zijn van daar afkomstig. Ik heb eerst gepolst van waar de mensen zijn om te weten of alle mensen dezelfde variant spreken. Maar de cursus kan aangepast worden aan regiospecifieke groepen".