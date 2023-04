Ongezien massaal protest tegen onderwijsdossier op gemeenteraad Knokke-Heist

De twistappel is de overdracht van de scholen De Pluim en Het Anker. Waardoor het gemeentelijk onderwijs verdwijnt en de scholen worden overgeheveld naar het gemeenschapsonderwijs GO! . Een erg omstreden onderwijsprotocol, zo bleek alleen al door de aanwezigheid van honderden tegenstanders. Ouders, grootouders, leerkrachten en ook kinderen waren aanwezig op de gemeenteraad van Knokke-Heist, die uitzonderlijk plaats vond in het Graaf Leopold Lippenspark.

"Vastgoedoperatie en geen fusie"

De spanning bleek al bij aankomst van de raadsleden. Die werden door de aanwezigen getrakteerd op een fluitconcert. Uiteindelijk mochten de manifestanten ook de gemeenteraad zelf bijwonen.

De oppositie roerde zich tijdens de gemeenteraad. "Het doet pijn dat het gemeentelijk onderwijs met 500 leerlingen moet verdwijnen na 200 jaar", zo horen we in een tussenkomst. "Dit is het toppunt van cynisme. De gemeentescholen zouden en moesten verpatst worden aan het GO! ", klinkt het vanuit de oppositie. "Dat onderwijs geen kerntaak meer is van de gemeente, daarover is nooit een debat gevoerd. Her gaat hier om een vastgoedoperatie", zegt oppositie nog.

De oppositie roert zich fel, ook onenigheid binnen Gemeentebelangen

Oppositiepartij N-VA wilde dat het punt van de agenda gehaald werd. "Dit dossier heeft geen draagvlak", zegt zij. "Het vertrouwen heeft plaats gemaakt voor frustratie bij de scholengemeenschap." Ook de fractie van Vooruit strijdt samen met ouders en personeel voor behoud van Pluim en Anker. " De meerderheid duwt ons een ondemocratische beslissing door de strot", zegt Vooruit.

Ook binnen meerderheidspartij Gemeentebelangen zorgt het plan voor onenigheid. Sommige raadsleden van de meerderheid willen dat het gemeentebestuur 'het hart volgt". Schepen van onderwijs De Brabandere verdedigt dan weer overleg dat er al geweest is tussen liberale en socialistische onderwijsvakbonden over de fusie. En schepen Demeyere ontkent dat het gaat om een vastgoedoperatie.

Burgemeester pleit voor ratio

Burgemeester Piet De Groote reageerde zelf met emotie, maar riep toch op om het verstand te laten zegevieren in dit dossier. De Groote wil in dit dossier zo efficiënt mogelijk omspringen met middelen en ziet onderwijs niet als een kerntaak voor de gemeente. Hij wilde de gemeenteraad laten beslissen.

Ondanks het tegenvoorstel van N-VA stemde toch een krappe meerderheid (16 tegen 13) voor de onderwijsfusie. De massaal opgekomen tegenstanders verlieten daarop de zaal. Het lijkt er hard op dat dit dossier ook bij de gemeenteraadsverkiezingen komend seizoen zou kunnen een rol spelen.