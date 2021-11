"Ongezien": 63 Wit-Gele Kruis-zorgverleners thuis; zorg afgebouwd

Het Wit-Gele Kruis moet in vijf West-Vlaamse regio's nieuwe zorgaanvragen weigeren of zorgen bij bestaande patiënten afbouwen wegens acuut personeelstekort door de vierde coronagolf. Maar liefst 63 zorgmedewerkers zijn onbeschikbaar vanwege ziekte of quarantaine.

Dat heeft het Wit-Gele Kruis bekendgemaakt in een persbericht.

In de regio's Veurne, Brugge en Knokke wordt een gefaseerde instroom van nieuwe patiënten toegepast en in de regio's Ieper-Poperinge en Diksmuide wordt hier en daar bestaande zorg afgebouwd. Dat gebeurt volgens het Wit Gele Kruis volgens strikte procedures en richtlijnen.

"Als we bepaalde zorgvragen niet kunnen aannemen, kijken we met de mantelzorgers of ze bepaalde zorgen kunnen overnemen of we kunnen doorverwijzen naar collega's in de regio", luidt het.

10% van zorgmedewerkers uitgevallen

"We stellen vast dat onze collega's op hun tandvlees zitten en dat de ziektemeldingen sinds september in stijgende lijn zitten, met een verdubbeling de laatste weken", zegt Katalien Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. "Ik werk bijna 20 jaar in de zorgsector, maar de situatie die we momenteel meemaken, is ongezien."

In totaal is 10 procent van de zorgmedewerkers uitgevallen wegens ziekte of quarantaine. "De solidariteit onder de collega's is weer heel groot, maar ik maak me ernstige zorgen hoelang we dit nog kunnen volhouden. De dijken zijn aan het breken."