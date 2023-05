Ongevallen op E403 sturen ochtendspits in de war

In Wevelgem gebeurden deze ochtend twee ongevallen op de E403, ter hoogte van Wevelgem in de richting van Doornik.

Het eerste ongeval gebeurde om 8u30 deze ochtend. Daardoor was er een rijstrook een tijd lang versperd. Enkele minuten nadat het eerste ongeval afgehandeld werd, gebeurde er op dezelfde plek opnieuw een ongeval. Ook daar was een rijstrook versperd. Beide ongevallen veroorzaakten heel wat verkeershinder, maar dat is volgens het Vlaams Verkeerscentrum opgelost.