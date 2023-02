Ongevallen op E40 in Loppem & Jabbeke: file richting Gent

Het ongeval in Loppem gebeurde rond 8u30 in de richting van Gent. Twee rijstroken waren versperd.

Daarna gebeurde nog een tweede ongeval, op de E40 in Jabbeke. Daar was de linkerrijstrook versperd, liet het Vlaams Verkeerscentrum weten via Twitter. Ook in Drongen was een ongeval gebeurd op de E40. Dat maakte dat je rond 9u30 één uur verliest als je van Jabbeke naar Gent rijdt.

Rond 10u15 liet het Verkeerscentrum weten dat de E40 in Jabbeke en Loppem weer vrij was.

#E40 Ongeval in Jabbeke richting Gent. De linkerrijstrook is versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 6, 2023

#E40 Ongeval thv Loppem richting Gent, er zijn 2 rijstroken versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 6, 2023