Ongeval op E40 richting kust afgehandeld

Het ongeval op de E40 ter hoogte van Beernem is afgehandeld. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Bij het ongeval zondagochtend waren vier voertuigen betrokken, en drie auto's moesten worden getakeld. De linker- en middenrijstrook waren een tijdlang versperde, wat zorgde voor lange files richting kust. Op een bepaald moment was het anderhalf uur aanschuiven en ook op de alternatieve routes was het druk. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt intussen dat de rijbaan opnieuw vrij is, maar vraagt reizigers om alsnog een alternatieve route richting kust te kiezen.