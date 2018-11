Ongeval op E40 in Nieuwpoort

Op de E40 tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke is deze morgen rond half negen een ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Richting Frankrijk moet al het verkeer voorlopig over één rijstrook.

De vrachtwagen was geladen met rollen roofing en die kwamen op de snelweg terecht. Richting Frankrijk is voorlopig enkel de pechstrook vrij, richting Brussel is ook de linkerrijstrook versperd. De hulpdiensten proberen de weg snel terug vrij te maken.

Drie mensen raakten bij het ongeval gewonden, ze werden naar het ziekenhuis overgebracht.