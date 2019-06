Ongeval met politiecombi op Staatsbaan in Handzame

In Handzame, bij Kortemark, is er vanmiddag een ongeval met een politiecombi en een personenwagen gebeurd op de Staatsbaan. Er vielen geen zwaargewonden.

De bestuurder van de zwarte Ford Mondeo wilde linksaf slaan om de oprit van een woning te bereiken, maar een politiecombi, die bezig was met een achtervolging, wilde de wagen nog snel inhalen. Door de aanrijding ging de Ford aan het tollen en botste daarna op een witte vrachtwagen. De politiecombi belandde tegen een boom.

Door het ongeval is de Staatsbaan afgesloten. De politiezone Polder verliest nu een tweede combi door een ongeval, op een maand tijd. In mei slipte een combi in Diksmuide door het natte wegdek en belandde toen ook tegen een boom.