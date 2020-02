Ongeval met 3 vrachtwagens op E40 in Adinkerke

Op de E40 in Adinkerke is rond 14 uur een ongeval gebeurd met drie vrachtwagens. Eén chauffeur raakte lichtgewond.

Een tankwagen is er ingereden op een file in de richting van Frankrijk. De cabine van de tankwagen scheurde af van het motorblok en kwam gedeeltelijk op de weg terecht.

Door het ongeval is de snelweg richting Duinkerke volledig versperd, ook de pechstrook. Alle verkeer moet de snelweg verlaten langs de afrit Adinkerke en moet omleidingsroute K volgen, langs de N34.

De drie voertuigen moeten alle drie getakeld worden, dus het ziet ernaar uit dat de hinder een tijdje zal duren. Verkeer over langere afstand krijgt daarom de raad om de omgeving te vermijden. Vanuit Brussel is het aangewezen om de E429 richting Doornik te nemen. Wie vanuit Gent richting Duinkerke wil, rijdt het best om via Kortrijk en Rijsel.