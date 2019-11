Ongeval legt treinverkeer een week stil in Zeebrugge

Gisteren was er een aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen op de overweg. Daardoor is de seinkeet vernield en heeft de bovenleiding zware schade opgelopen. Ook de overweg zelf is aan herstelling toe. De oplapwerken zullen normaal nog tot volgende week duren, misschien wel tot vrijdag. Al is het volgens spoornetbeheerder Infrabel niet uitgesloten dat het getroffen spoor sneller kan vrijgegeven worden.

De spoorwegbundel Ramskapelle is door de herstellingswerken niet bereikbaar. Het goederverkeer per trein moet uitwijken naar de spoorwegbundels Pelikaan en Zeebrugge Vorming.

