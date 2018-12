Bij een verkeersongeval zaterdagnamiddag aan de gemeentelijke begraafplaats in Oostkamp is een voetganger uit Wevelgem omgekomen. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge. De bestuurder uit Oostkamp die de aanrijding veroorzaakte, is zwaargewond.

De bestuurder, geboren in 1944, raakte om nog onbekende reden van zijn rijvak af en reed op enkele geparkeerde wagens. Hij raakte daarbij ook een voetganger. De voetganger, geboren in 1954, overleefde de klap niet. De bejaarde bestuurder van het voertuig raakte zwaargewond. Drie geparkeerde wagens raakten beschadigd.

Er is een deskundige aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Albrecht Rodenbachstraat was door het ongeval urenlang versperd in de richting van Brugge.