Ongeval A10: twee auto's over de kop in Jabbeke

Op de A10 in Jabbeke is een ongeval gebeurd waarbij twee wagens en een schoolbus zijn betrokken. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Het ongeval gebeurde rond 15u30 vanmiddag op de A10 in Jabbeke, net voorbij het knooppunt richting Oostende. Twee auto's gingen over de kop. Ook een schoolbus was bij het ongeval betrokken. Gelukkig waren geen kinderen aan boord.

Alles samen moesten zes mensen naar het ziekenhuis. Eén van hen is met de mug-heli weggebracht. Niemand is in levensgevaar, zeggen de hulpdiensten.

Door het ongeval zijn de pechstrook en de rechterrijstrook versperd. Daardoor is er file vanaf Jabbeke.