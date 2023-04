Ongeruste Deerlijknaren protesteren tegen Ventilus

De gemeente Deerlijk is behoorlijk getroffen door de komst van Ventilus: de bestaande lijn wordt verzwaard, zowat 400 gezinnen, maar ook jeugdverenigingen KSA en kinderboerderij Bokkeslot liggen binnen de stralingszone van de hoogspanningslijn. Veel inwoners zeggen dat ze nog maar onlangs te horen kregen dat de hoogspanningslijn langs hun huis zou passeren.

Het bleef tot nu behoorlijk stil rond het dossier in Deerlijk, maar gisteravond was er een eerste echte protestactie, net voor de gemeenteraad. Burgerplatformen van elders en Vlaams Belang hadden opgeroepen tot dat protest.

Juridisch expert?

Op de gemeenteraad zelf had onfhankelijk oppositieraadslid Dirk Demeurie het punt op de agenda gezet. Daarbij kwam ook de vraag of Deerlijk een juridisch deskundige zou aanstellen voor de opmaak van bezwaarschriften. Maar dat laatste punt is niet goedgekeurd: "Bezwaren schrijven in naam van de burger," zegt de meerderheid. "We bieden wel juridische en andere ondersteuning voor wie bezwaar wil indienen."

De procedure is nog lang -dit is de vijfde van 22 stappen- en de gemeente belooft om in een latere fase de nodige stappen te nemen.