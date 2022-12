Er is een onderzoeksrechter gevorderd in de zaak van de baby met het shaken baby syndroom in een gezinsopvang in Ingelmunster. Dat laat het parket weten.

Het onderzoek loopt tegen onbekenden. De baby was even in levensgevaar, maar het was niet duidelijk waar het kind zijn verwondingen had opgelopen. De opvang is dicht zolang het onderzoek loopt.

